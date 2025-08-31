Подробно търсене

Бивши директори на здравна организация обвиниха администрацията на Тръмп, че води разрушителна политика по отношение на общественото здраве

Атанаси Петров
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и американският здравен министър Робърт Кенеди-младши. Снимка: АП/Jacquelyn Martin
Вашингтон,  
31.08.2025 19:34
 (БТА)

Бивши директори на американския Център за контрол и превенция на заболяванията изразиха тревога от "разрушителната политика" в областта на общественото здраве, по-специално по отношение на ваксинациите, провеждана от администрацията на Доналд Тръмп, предаде Франс прес. Те обвиняват Белия дом в "политизиране" и "идеологизиране" на науката.

Скептичният към ваксините министър на здравеопазването Робърт Кенеди-младши е в открит конфликт с тази национална здравна организация, която е под контрола на неговото министерство.

Тази седмица бе взето решение да бъде уволнена директорката на агенцията Сюзън Монарес, след по-малко от месец на поста. В същото време, заедно с други служители, напусна и ръководителят на отдела за ваксинационна политика и борба с респираторни заболявания – Деметри Даскалакис.

"От месеци съм притеснен. Но не си представях, че (…) границата между науката и идеологията ще бъде напълно премахната", заяви той пред Ей Би Си.

Вместо здравен експерт Белият дом назначи начело на центъра Джим О’Нийл – дясната ръка на Робърт Кенеди-младши и бивш финансист в технологичния сектор – за временно изпълняващ длъжността директор.

"Липсата на научен експерт начело на центъра означава, че няма да можем да преговаряме с Министерството на здравеопазването за реално прилагане на добра политика в областта на общественото здраве", каза Деметри Даскалакис.

Според Том Фриден, който ръководеше агенцията от 2009 до 2017 г. по време на двата мандата на Барак Обама, "общественото здраве е под заплаха".

"Това, на което сме свидетели, е безпрецедентно. Никога досега директор на Центъра за контрол и превенция на заболяванията не е бил уволняван", отбеляза той пред Си Ен Ен.

Според Фриден "вече не е възможно да се вярва на информацията, идваща от Министерството на здравеопазването или от агенцията".

Свързани новини

29.08.2025 06:06

Агенцията за обществено здраве на САЩ ще бъде ръководена от временно изпълняващ длъжността директор

Агенцията за обществено здраве на САЩ снощи изпадна в състояние на шок, след като Белият дом предприе действия за отстраняване на директора на Центъра за контрол и превенция на заболяванията и замяната му с настоящия заместник на министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, предаде Асошиейтед Прес.
20.08.2025 21:57

Здравни служители в САЩ призоваха министър Робърт Кенеди-младши да спре да разпространява фалшива информация за ваксините

Стотици настоящи и бивши служители на американските здравни агенции обвиниха в отворено писмо здравния министър на президента Доналд Тръмп – скептично настроения към ваксините Робърт Кенеди-младши, че ги е изложил на риск, като разпространява фалшива информация за ваксините, предаде Франс прес.

