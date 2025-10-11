Подробно търсене

Доналд Тръмп е в "отлично здраве", каза лекарят му
Доналд Тръмп е в "отлично здраве", каза лекарят му
Доналд Тръмп върви по Южната морава на Белия дом, преди да се качи на президентския хеликоптер, за да се отправи към военната болница "Уолтър Рийд" за рутинния си преглед, 10 октомври 2025 г. (AP Photo/Alex Brandon)
Вашингтон,  
11.10.2025 05:45
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е в "отлично здраве", констатира редовният му медицински преглед във военната болница "Уолтър Рийд", се казва в лекарска паметна записка, публикувана от Белия дом, предаде Ройтерс.

"Президентът продължава да е в отлично здраве. Сърдечните, белодробните, неврологичните и физическите му показатели остават стабилни", посочва в документа лекарят на републиканеца д-р Шон Барбабела.

На Тръмп превантивно са били направени някои изследвания и имунизации, включително ежегодната противогрипна и антиковидна бустерна доза, във връзка с предстоящите му международни пътувания, се допълва в паметната записка.

/ВС/

