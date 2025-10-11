Доналд Тръмп е в "отлично здраве", каза лекарят му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е в "отлично здраве", констатира редовният му медицински преглед във военната болница "Уолтър Рийд", се казва в лекарска паметна записка, публикувана от Белия дом, предаде Ройтерс.

"Президентът продължава да е в отлично здраве. Сърдечните, белодробните, неврологичните и физическите му показатели остават стабилни", посочва в документа лекарят на републиканеца д-р Шон Барбабела.

На Тръмп превантивно са били направени някои изследвания и имунизации, включително ежегодната противогрипна и антиковидна бустерна доза, във връзка с предстоящите му международни пътувания, се допълва в паметната записка.