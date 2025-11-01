Съдилища разпоредиха на правителството на Тръмп да продължи финансирането на програмата за хранителни помощи

Двама федерални съдии независимо разпоредиха в петък правителството на президента Доналд Тръмп да продължи финансирането на най-голямата програма за хранителни помощи в страната SNAP въпреки спирането на работата на федералната администрация, съобщи Асошиейтед прес.

Решението на съдилищата изпреварва с един ден обявеното от министерството на земеделието спиране на финансирането.

От програмата се възползва един на всеки осем американци или близо 42 милиона души. Някои щати обявиха, че ще използват собствени средства, за да запазят частично функциите на програмата.

Засега обаче не е ясно колко време ще бъде необходимо за захранването на дебитните карти на получателите на помощите. Обикновено това отнема около две седмици.

Програмата SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) функционира от 1964 г. и е насочена към хора с ниски доходи, мнозина от които работят, но не получават достатъчно, за да покриват основните си нужди.

Повечето от тях са семейства с деца. Според министерството на земеделието на САЩ почти 16 милиона деца са получавали помощи по програмата през 2023 г.

Федералното правителство на САЩ официално прекрати голяма част от дейността си на 1 октомври, след като Конгресът и Белият дом не успяха да постигнат споразумение за финансиране.