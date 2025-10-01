Федералното правителство на САЩ спира частично работа заради политическо противопоставяне

Федералното правителство на САЩ официално прекрати голяма част от дейността си, след като Конгресът и Белият дом не успяха да постигнат споразумение за финансиране, предаде Ройтерс. Това е 15-ото спиране на дейността на правителството от 1981 г. насам, т.нар. шътдаун, като засегнатите държавни агенции предупредиха за сериозни последствия – от забавяне на въздушния трафик и научни изследвания, до излизането на 750 000 служители в принудителен неплатен отпуск и замразяване на заплатите на военните, което представлява сериозен риск за големи икономически последици, които анализатори изчисляват на около 400 млн. долара дневно.

Причина за блокажа е провалът на временен законопроект за финансиране на правителството до 21 ноември. В основата на бюджетния спор е разпределението на 1,7 трилиона долара за текущите разходи на федералните агенции - около една четвърт от общия бюджет на правителството, който възлиза на 7 трилиона долара.

Републиканската партия иска приемането на временен бюджет, който би предотвратил спирането на дейностите на федералните агенции до 21 ноември. Демократическата партия настояват за възстановяване на милиарди долари за здравни програми, включително Закона за достъпни грижи, известен като "Обама кеър“ (Obamacare - подписан през 2010 г. от тогавашния президент Барак Обама), премахнати от администрацията на Тръмп, допълва Франс прес.

Въпреки че републиканците имат мнозинство в Конгреса, за приемане на бюджета в Сената са нужни 60 гласа, което изисква подкрепа и от поне седем демократи, което засега не може да бъде осъществено.

Президентът Доналд Тръмп, който води политика за съкращаване на федерални служители, предупреди, че спирането на дейността на правителството може да доведе до "необратими" последици, включително допълнителни съкращения на работни места, допълва Ройтерс.

Демократическата партия е под натиск от избирателите си да постигнат победа на междинните избори догодина, което би довело до контрол над Конгреса през последните две години от президентския мандат на Тръмп и би ограничило възможността на президента да преразглежда вече одобрени разходи. Демократическата партия обвинява Тръмп, че използва бюджета на страната като политическо оръжие.

Много анализатори отчитат, че засиленото противопоставяне между избирателите на двете политически партии допринася за безизходицата. Много от тях се опасяват, че настоящото спиране на дейността на правителството и федералните агенции на САЩ може да продължи по-дълго от рекордната 35-дневна блокада по време на първия президентски мандат на Тръмп през 2018-2019 г.

Финансовите пазари реагираха предпазливо – златото достигна рекорден връх, а доларът отслабна спрямо основните валути.

Всеки седмица, в която федералните власти на САЩ няма да работят, би свивало годишния растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) с 0,2 пр. п., отчитат анализатори на компанията за ипотечни кредити "Нешънуайд" (Nationwide), цитирани от Франс прес.

