Подробно търсене

„УниКредит студио“ отбелязва юбилейната си стотна изложба с ретроспективен поглед към над десетилетие съвременно изкуство

„УниКредит студио“ отбелязва юбилейната си стотна изложба с ретроспективен поглед към над десетилетие съвременно изкуство
„УниКредит студио“ отбелязва юбилейната си стотна изложба с ретроспективен поглед към над десетилетие съвременно изкуство
„УниКредит студио“ отбелязва юбилейната си 100-а изложба с ретроспективен поглед към над десетилетие съвременно изкуство. Снимка: Екипът на събитието
София,  
11.12.2025 06:50
 (БТА)

Юбилейна изложба ще бъде открита  в „УниКредит студио“ в София днес, 11 декември, от 17:00 ч. и може да бъде разгледана до края на годината. Това ще бъде 100-ата експозиция  в пространството и ще бъде отбелязана с преглед на необикновените проекти, идеи и перспективи на авторите, представили своите произведения именно в студиото, съобщават домакините. 

„Изложба №100“ повежда гостите на пътуване във времето, пресъздадено чрез мотивите на визуална мозайка, която събира най-съществените щрихи от всички изложби, представяни в пространството от началото до днес“, казват от екипа. По думите им през годините студиото се превърна в културна сцена за творци от различни направления, които показваха живописни платна, фотографски произведения, сценографски елементи, дигитални експерименти и разнообразни инсталации.

„Днес тези форми на изкуството оживяват още веднъж – за кратко, но въздействащо – в панорамен пъзел, който позволява на посетителите да проследят развитието и историята на пространството“, казват те.

От живописни платна, фотография и сценографски експерименти до дигитални разработки и инсталации – изложба №100 връща вниманието към творците, чиито произведения са преминали през пространството от 2012 г. насам, казват от екипа. 

/ВСР

/ТС / ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:07 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация