„УниКредит студио“ отбелязва юбилейната си стотна изложба с ретроспективен поглед към над десетилетие съвременно изкуство

Юбилейна изложба ще бъде открита в „УниКредит студио“ в София днес, 11 декември, от 17:00 ч. и може да бъде разгледана до края на годината. Това ще бъде 100-ата експозиция в пространството и ще бъде отбелязана с преглед на необикновените проекти, идеи и перспективи на авторите, представили своите произведения именно в студиото, съобщават домакините.

„Изложба №100“ повежда гостите на пътуване във времето, пресъздадено чрез мотивите на визуална мозайка, която събира най-съществените щрихи от всички изложби, представяни в пространството от началото до днес“, казват от екипа. По думите им през годините студиото се превърна в културна сцена за творци от различни направления, които показваха живописни платна, фотографски произведения, сценографски елементи, дигитални експерименти и разнообразни инсталации.

„Днес тези форми на изкуството оживяват още веднъж – за кратко, но въздействащо – в панорамен пъзел, който позволява на посетителите да проследят развитието и историята на пространството“, казват те.

От живописни платна, фотография и сценографски експерименти до дигитални разработки и инсталации – изложба №100 връща вниманието към творците, чиито произведения са преминали през пространството от 2012 г. насам, казват от екипа.

/ВСР