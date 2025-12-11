Росен Петров представя книгата си "Нека помним - Истории от историята" на Софийския международен панаир на книгата

Росен Петров представя книгата си "Нека помним - Истории от историята" днес, 11 декември, на Софийския международен панаир на книгата, гласи програмата на културния форум.

"Нашето невежество е заговор срещу историята ни", каза телевизионният водещ, сценарист и продуцент Росен Петров пред БТА при представянето на книгата във Велико Търново.

Това е книга за места, които можем да преоткрием и за хора, които трябва да почитаме, подчерта Петров. Навремето акцентирах повече върху военните ни герои, тъй като самият аз имам отношение към армията и към МВР, повечето ми роднини също. Прадядовците ми са участници във войните за национално обединение, а един от тях е загинал през Първата световна война, разказа авторът на книгата. Впоследствие той открива, че има и много български учени и творци, които заслужават внимание. Затова в книгата могат да бъдат намерени истории от всякакъв тип. Казва, че желанието му е да припомни на читателя, че ние не сме втора ръка европейци. Последните 30 години чисто битово живеем по-добре, но пак сме обзети от носталгия към миналото, коментира авторът. Вероятно на хората им липсва нещо в ежедневието и това е една книга, която може да им вдъхне повече самочувствие, смята Петров. Много хора са страдали нас да ни има, но след Първата световна война българите сме заети най-вече да се избиваме един друг. И за да преодолеем тези рани, трябва да ги разказваме, отбеляза още той.

Както БТА писа, над 150 издателства ще представят повече от 100 000 заглавия на 52-ия Софийски международен панаир на книгата. Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор на Асоциация „Българска книга“ и присъства с мобилен национален пресклуб на панаира. Неизменна част от програмата е и 13-ият Софийски международен литературен фестивал, който в рамките на шест интензивни дни ще събере български и чуждестранни писатели, преводачи и илюстратори. До 12 декември ще се проведе и второто издание на Професионалната програма за издатели, в която ще участват повече от 30 международни гости – издатели, редактори, литературни агенти и експерти по права и детска литература.