Валверде: „Атлетик имаше 10 слаби минути в началото на второто полувреме, през останалата част от мача играхме много добре срещу ПСЖ“
AP Photo/Petr David Josek
Билбао,  
11.12.2025 09:00
Старши треньорът на Атлетик Билбао Ернесто Валверде похвали своите играчи за представянето при равенството 0:0 с Пари Сен Жермен в 6-ия кръг на Шампионската лига.

„Беше много труден мач. Играхме срещу европейските шампиони, опитвайки се да ги пресираме високо и да ги затрудним максимално. Имахме 10 слаби минути в началото на второто полувреме, но иначе играхме много добре“, коментира Валверде след мача.

ПСЖ има 13 точки и се изкачи на трето място в общото класиране. Атлетик е на 28-мо място с 5 точки.

