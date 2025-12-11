Театър „Българска армия“ ще представи „Частна прожекция" от Реми де Вос в Стара Загора

Спектакълът „Частна прожекция“ от Реми де Вос на театър „Българска армия“ ще бъде представен за първи път днес пред старозагорска публика. Това става ясно от програмата на Драматичен театър „Гео Милев“, по чиято покана е гостуването. Постановката на режисьора Боил Банов ще се играе на сцената на Културен център „Стара Загора“.

„Изгубили сте щастието? Всичко около вас ви се струва мрачно и еднообразно? Писнало ви е да водите нелепи разговори? Ето го и решението на всичките ви проблеми – телевизорът. На една ръка разстояние. Само с едно щракване на бутона и животът ви ще се промени, безгрижието ще цари, а щастието ви е в кърпа вързано. Само сега, на възможно най-ниската цена ще имате възможност да се настаните удобно на дивана и усмивката на лицето веднага ще грейне. Включете се в най-абсурдната вечер, в която телевизорът става трети член на семейството, а реалността и илюзията се сблъскват със сила, от която пружините на канапето ще скърцат много дълго време“, разказват от екипа.

По думите им това е трагически фарс, в който смехът избухва там, където най-малко очаквате, а истината е толкова нелепа, че звучи като измислица: „Думи летят като шамари, любовта се дави в реклами, а звездите умират по телевизията – но винаги с голяма доза блясък. „Частна прожекция“ е спектакъл, който не ви оставя да дремете на дивана, а ви сграбчва и ви хвърля право в окото на бурята. Там, където дистанционното е оръжие, сърцето е мишена, а хаосът диктува правилата. Именно тук смехът и сълзите се преплитат като в безумен танц, където нежността се сблъсква челно с истерията, а любовта изглежда едновременно безумно смешна и страшно трагична“.

Сценографията и костюмите са на Юлиана Войкова-Найман. Преводът е на Светлана Панчева. Участие вземат Георги Къркеланов, Гергана Плетньова и Стефка Янорова.

БТА припомня, че „Частна прожекция“ беше първото за новия сезон премиерно заглавие в Армията.