Конър Бедард поведе Чикаго при успеха над Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ и вече е трети в класирането на голмайсторите

Конър Бедард записа гол и асистенция, а Спенсър Найт направи втората си суха мрежа за сезона при успеха на Чикаго над Ню Йорк Рейнджърс с 3:0 в мач от редовния сезон на НХЛ. Луи Кревие и Тайлър Бертуци също се записаха като голмайстори за Чикаго. Найт направи 21 спасявания, а Бедард е трети в подреждането на голмайсторите с 19 попадения. Вратарят на Ню Йорк Игор Шестьоркин отрази 22 шута. Това бе трето поредно поражение за тима.

Голът на Антон Лундел 52 секунди преди края на третата част осигури победата на Флорида срещу Юта с 4:3. Сам Бенет отбеляза два пъти и добави асистенция за "пантерите", Картър Верхеге завърши с две точки. Дилън Гюнтер записа първия си мач с два гола за сезона, а Джек Макбейн също се разписа за Юта при третото поредно поражение за отбора. Джон Марино се отчете с две асистенции, а Карел Веймелка спаси 32 удара.

Алекс ДеБринкат вкара два пъти за Детройт, който се наложи над Калгари с 4:3. Аксел Сандин-Палика и Дейлън Ларкин също отбелязаха, Патрик Кейн и Ейндрю Коп записаха по две асистенции. Джоел Фараби, Мат Коронато и Маккензи Уигър бяха голмайсторите на Калгари, чиято серия от три поредни победи прекъсна. Назем Кадри направи две асистенции, вратарят Девин Куули спря 23 шута.



Винс Дън вкара минута и 21 секунди след началото на продължението и при числено предимство на леда за победата на Сиатъл срещу Лос Анджелис Кингс с 3:2. Преди това Мати Бениърс от домакините бе пратил срещата в продължение с изравнително попадение малко преди края. Еели Толванен асистира и за двата късни гола. Дън също добави две асистенции, а Джаред Макан също вкара за успеха. Алекс Лафериер и Кевин Фиала реализираха за Кинг, вратарят на Лос Анджелис спря 30 от 33 удара към вратата си.