Шампионът Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс са последните полуфиналисти в турнира за Купата на НБА

Шей Гилджъс-Александър отбеляза 28 точки за шампиона Оклахома Сити Тъндър, който се наложи над Финикс Сънс със 138:89 в четвъртфиналите за Купата на НБА. Така тимът постигна рекордна в историята си 16-а поредна победа в асоциацията. Оклахома изравни и рекорда си за старт в НБА, като има 24 успеха от първите си 25 срещи, като ще срещне Сан Антонио в полуфинала на турнира в събота.

Тимът на Оклахома реализира 36 или повече точки във всяка една от първите три части на мача, като нанесе най-тежкото поражение в историята на Финикс, досега тимът два пъти бе губил с 48 точки. Победителят постигна процент на успеваемост при стрелбата от игрището 59,1, което е вторият им най-добър за сезона.

Чет Холмгрен успя и при четирите си опита за тройка и завърши с 24 точки, а 12 от 13 играчи на Оклахома успяха да отбележат с поне една стрелба от зоната за три точки. Дилън Брукс вкара 16 за Финикс, Джордан Гудуин добави 15.

Стефон Касъл отбеляза 30 точки и спечели 10 борби, а Де'Арон Фокс добави 20 точки за победата на Сан Антонио Спърс над домакина Лос Анджелис Лейкърс със 132:119. Келдън Джонсън вкара 17 и взе осем борби, Харисън Барнс и Джулиън Чампани добавиха по 16 всеки, а Дилън Харпър добави 13 за Сан Антонио, който спечели девети мач от последните 12 без звездата на тима Виктор Уембаняма, който е контузен. "Шпорите", ще се изправят срещу Оклахома Сити Тъндър в полуфинала в събота в Лас Вегас.

Лука Дончич реализира 35 точки и направи осем асистенции, докато Маркъс Смарт добави 26 точки за "езерняците". ЛеБрон Джеймс завърши с 19 точки и 15 борби, а Остин Рийвс добави 15 пункта, осем борби и седем асистенции. Сан Антонио направи серия от 20:4 между края на първата четвърт и началото на втората, за да си осигури аванс с 47:30. Така тимът взе реванш за загубата от Лейкърс с 116:118 на 5 ноември.