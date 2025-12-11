Да отчетем фактите и ще вземем съответните решения, каза пред журналисти Тома Биков

Да отчетем фактите и ще вземем съответните решения, каза депутатът от ГЕРБ – СДС Тома Биков на влизане в сградата на парламента в отговор на въпрос какви действия ще предприемат управляващите след вчерашните протести, на които беше поискана оставката на кабинета.

Вчера множество българи излязоха на протести с искане за оставка на правителството в София и в други градове в страната. В подкрепа на протестите излязоха и наши сънародници от Брюксел и Виена.

Протестите получиха отзвук и в световни медии – Ройтерс, Франс прес и други.

В столицата множество граждани изпълниха „Триъгълника на властта“ за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната – Демократична България", които посочиха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.