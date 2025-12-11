Шестнайсет души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

site.btaШестнайсет души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Шестнайсет души са ранени при 14 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.
В София са регистрирани две тежки и 21 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.
От началото на месеца са станали 166 катастрофи, с 22-ма загинали и 204-ма ранени.
От началото на годината са регистрирани 6309 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 436-ма души.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат седем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 година.
/АБ/
