ИРНА: Политически консултации между Иран и Кипър се състояха в Техеран

Политическа консултативна среща между външните министерства на Иран и Кипър се състоя вчера в Техеран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

На срещата присъстваха шефът на дирекция "Средиземноморие и Източна Европа“ към външното министерство на Иран Махмуд Хейдари и директорът по политическите въпроси в кипърското външно министерство Тесали Хамбус.

По време на срещата, в която участва и кипърският посланик в Техеран, двете страни обсъдиха двустранните отношения в различни области, подчертаха необходимостта от продължаване на политическите консултации и обмениха виждания за засилване на сътрудничеството в областта на икономиката и културата.

Хейдари припомни дългогодишните отношения между двете страни и подчерта готовността на Иран да развива и укрепва сътрудничеството с Кипър.

Той определи предстоящото кипърско председателство на Европейския съюз, което започва в началото на новата година. като добра възможност Кипър да изиграе конструктивна роля в улесняването на контактите между Иран и ЕС.

Тесали Хамбус изтъкна геополитическото значение на Иран и важната му роля в регионалните процеси и заяви, че Кипър се стреми да поддържа и развива приятелските си отношения с Иран.

В хода на разговорите двете страни обсъдиха регионални и международни въпроси, включително войната в Украйна, както и ситуацията в Близкия изток, и по-конкретно неспирните тежки удари по палестинците от страна на Израел, военната ескалация в региона и нападенията срещу Ливан и Сирия.

