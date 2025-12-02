ИРНА: Дипломацията е принцип на Иран, но САЩ се опитват да налагат изискванията си, заяви иранският външен министър

Външният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че Техеран никога не е напускал масата за преговори, защото дипломацията е неотменна част от принципния му подход, предаде националната новинарска агенция ИРНА.

В телевизионно интервю Арагчи подчерта, че Иран е готов да разгледа възобновяването на диалога, ако САЩ демонстрират готовност за „справедливо и балансирано споразумение, основано на взаимен интерес“.

„Никога не сме напускали масата за преговори, защото дипломацията е неотменна част от нашите принципи и подход“, заяви Арагчи, допълвайки, че вратата за преговори и посредничество винаги остава отворена, ако правилата се спазват.

Според министъра основната причина за настоящите затруднения в отношенията между Техеран и Вашингтон се намира в подхода на САЩ, основан на „налагането на техните искания и извънредните им претенции“.

Арагчи отбеляза, че именно стремежът на САЩ да налагат своите условия е причината за провала на тазгодишните преговори. „Те пристигнаха на преговорите с политика за „нулево обогатяване“. От самото начало им казахме, че това е невъзможно, че трябва да се намери компромисно решение“, поясни иранският външен министър. Той подчерта, че нито една страна не трябва да се лишава от законните ѝ права, макар Техеран да е готов да повиши прозрачността и да укрепи доверието.

„Ако искате „нулево обогатяване“, то няма да има споразумение между нас. Ако искате „нулева бомба“, ще се разберем“, заяви Арагчи, като посочи, че постигането на споразумение е напълно възможно, ако се намери балансиран път, който взема предвид интересите на всички страни.

Освен това Арагчи изрази съжаление във връзка с атаката на САЩ и Израел в разгара на преговорите, определяйки това за „явно оскърбление на дипломацията, преговорите и посредничеството и, разбира се, на Оман“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)