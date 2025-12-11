Доставките на петрол през 2026 г. от засегнатия от украински удари терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум ще намалеят, заявиха властите в Казахстан

Властите Казахстан обявиха, че ще коригират надолу плановете си за производство на петрол за 2026 г. поради сериозните щети, нанесени от украинска дронова атака срещу руския терминал на Черно море, използван от Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК, CPC).

Министърът на енергетиката Йерлан Акенженов заяви, че планът за добив на петрол за 2025 г. ще бъде изпълнен.

Поддръжката на един от едноточковите кейове (SPM-3 - съоръжения за товарене на суров петрол отдалечени на 5 километра от брега - бел. ред.) на терминала на КТК ще бъде завършена до 15 декември, въпреки че доставките през CPC се очаква да намалеят през тази година до около 68 милиона тона от предварително очакваните 72 милиона тона, заяви той.