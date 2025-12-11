Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщават от "Гранична полиция"

Подробно търсене

Асен Бояджиев
Снимка: кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева (архив)
София ,  
11.12.2025 07:20
 (БТА)

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските ГКПП е към 6:00 ч. тази сутрин.

Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи и в двете посоки, информират от ГДГП.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и преходи с Република Северна Македония, със Сърбия и с Румъния.

/АБ/

