Диригентът Рикардо Шайи се почувства зле по време на представление в миланския театър "Ла Скала" и беше откаран в болница

Музикалният директор на миланския театър „Ла Скала“ Рикардо Шайи се е почувствал зле по време на представлението на операта „Лейди Макбет от Мценска околия“ на Дмитрий Шостакович снощи и е бил откаран с линейка в болница по спешност, съобщават италиански медии, сред които АНСА и „РАИ Нюз“.

Именно с внушителната постановка на същата тази опера, включваща и рискови сцени, на 7 декември в „Ла Скала“ беше открит оперният сезон на прочутия милански театър. Тогава зрителите аплодираха спектакъла в продължение на 12 минути след финала му.

Но снощи нещата се развиха по друг начин. Още по време на първия антракт Шайи показал признаци на умора и антрактът се проточил с 10 минути повече. Състоянието на диригента се влошило по време на следващото действие, продължило около 50 минути и след втория антракт управата на театъра решила да прекъсне постановката. Била извикана линейка и диригентът бил откаран в болница.

През февруари Шайи не участва в турнето на филхармоничния оркестър на оперния театър. Причините тогава пак бяха здравословни. Преди две години Шайи, който има кардиологични проблеми, пак се почувства зле и трябваше да бъде опериран по спешност.

Диригентът, който е на 72 години, преди време беше обявил, че от догодина няма да е музикален директор на „Ла Скала“, припомнят медиите.