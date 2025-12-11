Подробно търсене

Министерството на туризма провежда семинар в Копривщица по проект „Herit Adapt“ за опазване на Мавзолей-костница от климатични въздействия

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
БТА, На снимката: Мавзолей - костница на Площад "20-ти април". Снимка: Владимир Шоков/БТА (ЕК), архив
Копривщица,  
11.12.2025 06:30
 (БТА)

Министерството на туризма организира семинар по проект „Herit Adapt“ в Класното училище „Св. св. Кирил и Методий“ в град Копривщица, съобщиха от ведомството. Проектът се отнася за Мавзолей-костница, издигнат между 1924 и 1928 година в памет на героите от Априлското въстание и е насочен към опазване на обекта от въздействието на климатичните особености и промени и туристопотока. Инициативата се финансира по Програмата за транснационално сътрудничество Interreg „Евро-средиземноморски басейн“ 2021–2027.

От Министерството уточниха, че семинарът цели повишаване на капацитета на местните власти и заинтересованите страни за прилагане на мерки за устойчиво управление на културното наследство при климатични рискове.

По данни от ведомството програмата включва представяне на исторически данни за Мавзолей-костница в чест на Априлци от Райна Тотева, автор на книгата „Копривщенци в Египет – масърлиете“ и общественикът Георги Кукудов. Предвиден е и презентационно-дискусионен панел с участие на Пламена Заячка от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, Надя Захариева от Фондация „Америка за България“, арх. Ирина Аргирова и Катрина Колева от Министерството на културата, Яна Петрова от Български туристически съюз и Боян Бочев от Българското национално радио.

Участниците ще посетят Мавзолей-костница, а в края на семинара е предвидена среща на работна група за обсъждане на мерки за опазване и устойчиво развитие на обекта.

/СЛС/

