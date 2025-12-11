Изложбата „Предчувствие за портрет“ на Станислав Божанков се открива днес в БАН

Втората изложба от цикъла „Съвременно изкуство в БАН“ ще бъзе открита от 18.00 часа днес, 11 декември, в Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ 1). Експозицията е на Станислав Божанков и е под надслов „Предчувствие за портрет“.

Изложбата е инициирана от председателя на Общото събрание на БАН проф. Васил Киров. „Българската академия на науките притежава сериозна колекция от класическо българско изкуство. Дошло е времето да погледнем и към съвременното българско изкуство, да отворим пространствата си в Академията и нейните кампуси“, каза проф. Киров.

Според куратора на изложбата Диана Драганова-Щир - "....в изложбата „Предчувствие за портрет“, художникът разглежда темата за портрета, характерна за цялото му творчество, от личните му открития и експерименти, до осмислените и изведени до знаковост образи и композиции. С помощта на различни графични техники, Станислав Божанков създава знакови образи, които са в своеобразна връзка с мистичния порив за самовглъбяване и навлизане в света на възприятията и сетивата. Духовните послания в неговите графики ни отвеждат към метафорични визии, в които цялата гама от чувства, емоции и жестове е събрана в „Предчувствие за портрет“.

Откриването на изложбата ще бъде на 11 декември (четвъртък) от 18.00 часа, а тя ще може да бъде разгледана в Централното фоайе на БАН-Администрация до 16 януари 2026 г.

Станислав Божанков, едно от значимите имена в българската графика, е роден през 1966 г. в Кюстендил. Той е завършил магистратура в Академията за изящни изкуства „Ян Матейко“, Краков (Полша) с ръководител проф. Анджей Пийч. Работи в областта на живописта, рисунката, графиката и инсталацията. Участия в повече от 400 изложби (биеналета, триеналета, тематични проекти, самостоятелни изложби и др.) – включително във Филаделфия, Краков, Тайпе, Сеул, Ню Йорк, Любляна, София, Истанбул, Люксембург, Берлин, Париж, Шанхай, Брюксел, Лондон и др. и има 45 международни и национални награди. Произведенията му са изложени в над 50 публични колекции, музеи, библиотеки.