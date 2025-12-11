Предложение за паметник на Апостола ще обсъдят на свое заседание общинските съветници в Твърдица

Общинският съвет в Твърдица ще проведе редовната си 45-а сесия от 9:30 часа в заседателната зала на Общината. Сред основните акценти в публикувания в сайта на администрацията дневен ред са въпроси, свързани с управлението на общински гори, енергийната ефективност, устройственото планиране, социалната подкрепа и разпореждането с общинска собственост.

Съветниците ще започнат заседанието с изслушване на изказвания и питания от граждани. Ще бъде разгледан годишният план за ползване на дървесина от горските територии на общината за 2026 година, както и програмата за енергийна ефективност за периода 2025–2030 година. На вниманието на Общинския съвет са внесени и няколко предложения за разрешаване изработването и одобряването на подробни устройствени планове за части от Твърдица, Козарево и Сборище, включително за промени в регулацията и застрояването, както и за развитие на инфраструктура, свързана с фотоволтаични съоръжения.

В дневния ред е включено и предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на гражданин от село Бяла Паланка. Предстои също разглеждането на актуализация в програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, както и промяна на поименния списък с разходи за строителство и придобиване на дълготрайни активи за 2025 година.

Общинският съвет ще обсъди множество предложения, свързани с продажба на общински имоти чрез публичен търг, разположени в Шивачево, Сборище и Червенаково. На сесията ще бъде разгледано и искане за разполагане на временен преместваем обект – вендинг автомат, върху общински терен в Сборище, както и предложение за отдаване под наем на терен за търговска дейност в Шивачево.

Сред по-значимите културно-исторически теми е предложението за разрешение за поставяне на паметник на Васил Левски в Твърдица. Съветниците ще се произнесат и по предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Общината в поземлен имот в Шивачево. На финала на заседанието предстои разглеждане на предложение за продажба на лек автомобил – частна общинска собственост.