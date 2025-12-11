Ротаракт клуб в Свищов подреди изложба и връчи награди от конкурс за безопасност на пътя

Младежката организация Ротаракт клуб - Свищов награди отличените участници в конкурса “Безопасността на пътя – задължение на всички нас“ в Художествена галерия (ХГ) “Николай Павлович“.

Гостите на събитието имаха възможността да видят и изложба с най-добрите творби в конкурса и да станат част от приятелската атмосфера, в която бяха връчени наградите на отличилите се участници.

Изказваме своята благодарност към учениците, техните учители и семействата им за активното участие и подкрепа, каза президентът на клуба Виктория Заркова.

Конкурсът за безопасност на пътя бе обявен от Ротаракт клуб на 1 ноември по повод Деня на народните будители и има за цел да насочи вниманието на децата и младите хора към значението на отговорното поведение на пътя.

В конкурса със свои рисунки участваха общо 156 ученици от училищата на община Свищов. Призовите награди получиха девет деца, класирали се от първо до трето място, в три възрастови категории. Двама свищовски художници Пламен Симеонов и Камен Крумов са оценявали творбите.

Имаме няколко дарители, направили днешното събитие възможно. Работим и с Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", от където дариха част от наградите, дадени на всички участници, каза Виктория и уточни, че от Ротари клуб Свищов са подарили климатик на художествената галерия през есента.

Ротаракт е младежка програма за млади хора над 18 години към организацията Ротари. Rotaract (Ротаракт) е съкратена форма на английската фраза „Rotary in action“ и означава Ротари в действие. Желанието на Ротари да насърчи младежите или “новото поколение” да проявява активен интерес към обществения живот и да има възможност за професионално развитие довежда до създаването на две младежки програми Ротаракт и Интеракт, която пък е за младежи до 18 г., уточниха от клуба.