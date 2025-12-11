Подробно търсене

Низходящо начало на търговията на европейските борси, акциите на германската САП поевтиняват с 2,5 на сто

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Michael Probst, архив
Франкфурт на Майн/Париж/Милано/Лондон,  
11.12.2025 10:49
 (БТА)
В червено се оцветиха европейските борсови табла тази сутрин, след като снощи Управлението за федерален резерв понижи водещата си лихва с 0,25 процентни пункта за трети пореден път – както очакваха мнозина анализатори. Президентът на УФР Джером Пауъл обаче заяви след решението за лихвите, че по-нататъшни намаления на ставката ще бъдат по-трудни, а централната банка е в добра позиция да изчака да проследи развитието на икономиката, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт водещият индекс DAX отслабна с 91,79 пункта или 0,38 на сто до 24 038,35 пункта към 10:33 часа българско време.

Парижкият CAC 40 намаля минимално - с 1,47 пункта или 0,02 на сто до 8021,22 пункта.

Лондонският FTSE 100 остана почти без изменение спрямо края на вчерашната сесия – на ниво 9655,2 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx 600 е надолу с 0,19 на сто до 577,06 пункта. Технологичните акции записват поевтиняване средно с 0,9 на сто. Книжата на германската САП (SAP) отбелязват спад от 2,5 на сто, повлияни от обявените оценки на американската „Оракъл“ (Oracle), според които печалбата и продажбите ѝ през настоящото тримесечие ще са под очакванията на анализаторите, а разходите на американския софтуерен разработчик ще се увеличат.

/ИЦ/

