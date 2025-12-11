Слабите резултати на "Оракъл" понижиха индексите в Токио, въпреки растежа на Уолстрийт след решението на УФР за лихвите

Индексите на фондовата борса в Токио затвориха търговията на по-ниско ниво от вчера заради натиск върху технологичните компании, след като резултатите на американската "Оракъл" (Oracle) разочароваха инвеститорите, предаде Киодо.

Индексът Nikkei 225 се понижи с 453,98 пункта, или 0,90 на сто, до 50 148,82 пункта.

По-широкият Topix отчете спад от 31,78 пункта, или 0,94 на сто, до 3357,24 пункта, въпреки че по-рано през деня достигна рекорден връх в рамките на сесия.

По време на търговията доларът се търгуваше при 155,77–155,78 йени, спрямо 155,97–156,7 йени в Ню Йорк и 156,65–156,67 йени в Токио вчера.

Еврото беше котирано на 1,1693–1,1697 долара и 182,14–182,22 йени.

Търговията на Уолстрийт приключи с повишения вчера, след като Управлението за федерален резерв (УФР) намали основната лихва с 0,25 процентни пункта, съгласно очакванията, но сигнализира, че засега ще постави на пауза допълнително разхлабване на паричната политика, предаде Ройтерс. Според централната банка бъдещи промени ще зависят от по-ясни индикации за пазара на труда и инфлацията, която „остава донякъде повишена“.

Прогнозите на УФР предвиждат още едно понижение на лихвата през 2026 г., както и ревизия нагоре на очакванията за растежа на БВП през същата година до 2,3 на сто от предишните 1,8 на сто, при запазена прогноза за 4,4 на сто безработица в края на 2026 г.

Промишленият Dow Jones Industrial Average напредна с 497,46 пункта, или 1,05 на сто, до 48 057,75 пункта.

Широкообхвантният S&P 500 се покачи с 46,17 пункта, или 0.67 на сто, до 6886,68 пункта, доближавайки рекордното си затваряне от 28 октомври.

Технологичният Nasdaq Composite добави 77,67 пункта, или 0,33 на сто, до 23 654,16 пункта.



След края на търговията технологичната компания "Оракъл" (Oracle) обяви приходи от 16,06 млрд. долара, които макар да отчитат ръст от 14 на сто спрямо миналата година, се оказаха надолу от прогнозата на анализаторите за постъпления от 16,21 млрд. долара. Това доведе до рязък спад на акциите след официалния край на борсовата търговия, който достигна 12 на сто. Компанията, която предоставя широка гама от ИТ услуги се смята за един от основните индикатори за това как се развива секторът на изкуствения интелект.



