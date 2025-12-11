Бившият национал на САЩ Ландън Донован критикува думите на треньора на Австралия след жребия за футболния Мондиал 2026

Бившият капитан на националния отбор по футбол на САЩ Ландън Донован отвърна бурно на треньора на Австралия Тони Попович след коментарите му относно жребия за Мондиал 2026, който противопостави двете страни в една група. САЩ и Австралия са в група „D“, заедно с Парагвай и победителя от европейския плейоф, в който участват Словакия, Косово, Турция и Румъния.

Тази година САЩ постигна успехи и срещу двата си известни съперника в групата, което ги прави фаворити за нейното спечелване. Въпреки това старши треньорът на австралийците Тони Попович направи уверени коментари след жребия, заявявайки: „Сигурен съм, че момчетата гледат жребия и нямат търпение да отидат там.“

Ландън Донован обсъди думите на Попович в гостуване в подкаста на американската телевизия „Фокс“, заедно с бившите си колеги в националния отбор Коби Джоунс и Брад Гузан.

„Гледах интервюто на треньора на Австралия след жребия и беше много интересно. Беше различно. Повечето треньори казват нещата, които би очаквал всеки, като например, че е тежка група и няма да бъде лесно. А неговият първи коментар беше „доволни сме“. А аз се замислих „Наистина ли сте доволни?“ Просто беше прекалено самоуверен", коментира Донован, цитиран от „Ройтерс“.

„Мислех си „Добре, нямам търпение. Иска ми се да бях на игрището. Искам да играя срещу тях“. Те са солиден отбор, трудно се играе срещу тях и няма да ги разбием. Но според мен са тим, който трябва да победим“, добави американецът.

САЩ започва участието си в домакинското си Световното първенство с мач срещу Парагвай на 12 юни в Ингълууд, Калифорния.