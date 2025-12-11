Среща между протестиращите земеделци на остров Крит и гръцкото правителство е насрочена за днес следобед

За 17 ч. днес е насрочена среща между протестиращите земеделци на остров Крит и представители на гръцкото правителство, съобщи телевизия Скай.

В срещата ще участват министърът на аграрното правителство Костас Циарас и областният управител Ставрос Арнаутакис, съобщи вицепремиерът Костис Хадзидакис пред телевизията.

На Крит са едни от най-интензивните прояви на протестиращите в цялата страна земеделци заради забавените субсидии след корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ по-рано тази година. На острова фермерите блокираха за няколко часа летището в Ираклион и влязоха в сблъсъци с полицията.

Пред телевизията Хадзидакис каза, че в системата на земеделските субсидии в Гърция се извършва голяма промяна и реакциите в момента показват защо тя не е била направена по-рано. „Ситуацията стана неудържима“, заяви той и обясни, че без промените страната е можела да стигне дори до прекъсване на субсидиите за селското стопанство.

Той отправи критика към опозицията, която по-рано е критикувала правителството, че не е осъществявало достатъчен контрол над земеделските плащания, а сега пита защо се извършват проверки.

Хадзидакис припомни, че Министерството на аграрното развитие обяви, че до края на годината на земеделците ще бъдат изплатени общо 3,8 млрд. евро – както от ОПЕКЕПЕ, така и от държавния бюджет и фонда за земеделско застраховане ЕЛГА. Той каза, че до момента са платени 2,6 млрд., а до 31 декември ще бъдат изплатени и оставащите 1,2 млрд. „Тази година се дават 600 млн. евро повече от миналата година“, каза вицепремиерът.