Главният прокурор на Гърция призова прокурорите в страната да се намесват при нарушения, свързани със земеделските блокади

Главният прокурор към Върховния съд на Гърция Константинос Дзавелас поиска намеса на прокурорите в случаите на престъпления, извършени във връзка с протестите на земеделските производители и животновъди, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

От седмица протестиращите фермери блокират пътища, гранични пунктове, летища и други обекти от транспортната инфраструктура на страната, за което главният прокурор на страната посочва, че това влияе върху безопасността на движението.

Дзавелас казва още, че възпрепятстването или нарушаването на движението на кораби, самолети и автобуси – част от обществения превоз на пътници и товари, също е престъпление по смисъла на гръцкото законодателство.

„Разследващите служители са длъжни да предприемат всички разследващи действия, които са необходими, за да бъде установено деянието и да бъде открит извършителят, дори и без предварително разпореждане от прокурора. В този случай те уведомяват прокурора по най-бързия начин и му представят без забавяне протоколите, които са били съставени“, посочва още главният прокурор, цитиран от изданието.

Междувременно продължават блокадите на гръцките фермери на различни места в цялата страна. До 20:00 ч. днес ще бъде преустановено преминаването през граничен пункт „Кулата-Промахон“ заради протестите на земеделци от Северна Гърция.

По-рано днес гръцки фермери от остров Крит премахнаха блокадата на международното летище „Никос Казандзакис“ в град Ираклион, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, позовавайки се на изявление на директора на летището Яковос Уранос. Въпреки опитите на полицията да ги спре, довели до сблъсъци, част от протестиращите достигнаха до пистата, което предизвика преустановяване на полети. Очаква се разписанието на полетите до и от Ираклион да бъде нормализирано. Временно бе блокирано и летището на другия голям град – Ханя. По информация на местни медии там все още има протестиращи, но полетите се изпълняват.

Телевизия „Скай“ съобщи, че според нейна информация властите са идентифицирали участниците в сблъсъците с полицията на остров Крит и се очаква да им бъдат повдигнати обвинения в участие в организирана престъпна група. При сблъсъците, в които протестиращите хвърляха камъни по полицията, а тя отговори със сълзотворен газ, според първоначалните информации е бил ранен един полицай, а има твърдения и за още седем пострадали. Имало е и преобърната полицейска кола.

Има информация за евентуални опити да се блокират петролната рафинерия в Калохори, както и пристанището на Солун и Волос. Блокадите по пътища из страната също продължават.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища преди повече от седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.