Задържан е 37-годишен мъж за нарушаване на обществения ред при снощния протест във Велико Търново

Във Велико Търново за нарушаване на обществения ред е задържан 37-годишен мъж от града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Снощи около 19:00 ч. пред сградата на Общината по време на провеждащ се мирен граждански протест, пред множество хора и наличие на малки деца той е запалил и хвърлил пиротехническо изделие. След намесата на полицията мъжът е задържан за срок до 24 часа и му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

На 10 декември в рамките на два часа беше затворена за движение на автомобили главната улица на града, където на протест се събраха хора от различни възрасти, социални прослойки и с различни политически убеждения.