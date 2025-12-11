Полицията в Разград санкционира водач, шофирал по плочките пред Дома на техниката в града, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Спешната проверка по случая, за което е съобщено в социалните мрежи, е разпоредено от директора на дирекцията. Старши комисар Диян Симеонов се самосезира след публикация, придружена с видеоклип, който показва как лек автомобил с разградска регистрация се движи и маневрира по пешеходното пространство пред Дома на техниката.

Служители на „Пътна полиция“ са издирили и установили водача на „Фолксваген Поло“. Мъжът е на 72 години от разградското село Липник. Той е отведен в Районното управление в Разград, където е обяснил, че се наложило да товари закупен тежък компресор от намиращия се на партера в сградата магазин, посочват от полицията.

Водачът е санкциониран с глоба по фиш, допълват от ОД на МВР в Разград.

В началото на ноември нидерландски гражданин, шофирал в пешеходна зона в Разград, също беше глобен за извършеното от него нарушение.