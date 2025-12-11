Трима мъже пострадаха при сбиване пред магазин в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен вчера около 13:00 часа. По първоначална информация на улица пред магазин в областния град е възникнал скандал между трима мъже – на 57, 43 и 20 г., който е прераснал в сбиване.

Пострадали са и тримата участници, които са получили различни наранявания. На място е пристигнал и медицински екип, тримата мъже са обслужени амбулаторно и са освободени.

Мястото е посетено и от полицейски екип. Работата по изясняване на фактите и обстоятелствата по случая продължава в рамките на започнато във Второ РУ – Стара Загора досъдебно производство.

БТА припомня, че през ноември имаше три случая на пострадали след побой в Стара Загора за няколко дни.