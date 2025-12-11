Водещи български художници се събират в благотворителна изложба в подкрепа на млади таланти

Водещи български художници се събират в коледна благотворителна изложба в помощ на млади таланти. Експозицията „Изкуство в помощ на изкуството“ ще бъде официално открита на 18 декември в сградата на Съюза на българските художници (СБХ) и в галерия „Тераса“ на Националната художествена академия (НХА), съобщават от Академията.

От екипа посочват, че всеки желаещ да бъде част от каузата може да посети от 15 до 20 декември галерийното пространство „Тераса“, на петия етаж в Новия учебен корпус на Националната художествена академия, ул. Шипка“ № 1, между 17:00 и 20:00 ч., както и от 15 до 19 декември експозицията на четвъртия етаж в Съюза на българските художници, ул. „Шипка“ 6 от 11:00 до 18:00 ч.

Изложбата е част от Националната платформа „Изкуство в помощ на изкуството“, проект на Фондация „Имеон-Балкани“ – неправителствена организация с общественополезна дейност, която повече от 20 години подпомага и популяризира българското изкуство и култура. Платформата обединява едни от най-значимите съвременни автори от областта на визуалните изкуства в България, които даряват свои картини, за да подкрепят бъдещото поколение творци. Голяма част от тях са преподаватели от висшите и средни учебни заведения по изкуства в България, отбелязват организаторите.

Сред авторите са проф. Ивайло Мирчев, проф. д-р Кирил Божков, проф. д-р Здравка Василева, проф. д-р Светозар Бенчев, доц. д-р Пенчо Добрев, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Васил Колев, гл. ас. д-р Зоран Мише, гл. ас. д-р Юлиан Станкулов, гл. ас. д-р Живка Маринова, ас. д-р Мария Райчева, ас. Николина Енчева от Националната художествена академия, проф. д-р Стефан Алтъков, проф. д.н. Лаура Димитрова, доц. д-р Красимира Дренска от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, проф. д-р Владимир Аврамов, проф. д-р Мартина Караиванова, доц. д-р Мариета Конова, доц. д-р Марио Конов от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, проф. Димитър Рашков от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Любен Генов, Андрей Янев, Николай Янакиев, Мариана Маринова, Анатолий Станкулов, Радостин Дамасков, Иван Яхнаджиев и много други.

Националната платформа „Изкуство в помощ на изкуството“ е създадена през 2023 г., по идея на гл. ас. д-р Юлиан Станкулов от НХА, и се осъществява с партньорството на Националната художествена академия, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на българските художници и магазин. Изложби от Платформата са експонирани в художествени галерии в София, Бургас, Варна, Созопол, Садово, Хасково, Пещера, Банско, ДКИ „Културен център „Двореца“– Балчик и др. До момента Платформата е подпомогнала 14 стипендианти, 8 от които са от НХА.

Коледната благотворителна изложба „Изкуство в помощ на изкуството” се провежда под патронажа на проф. Георги Янков – ректор на Националната художествената академия. Тя продължава дългогодишната традиция за подкрепа на младите поколения творци, един от които е бил големият български художник Владимир Димитров – Майстора, уточняват от екипа.

Както БТА писа, изложбата „Изкуство в помощ на изкуството“ бе показана и в Бургас през май тази година.

