Треньорът на Дортмунд Нико Ковач е разочарован от равенството с Будьо/Глимт

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач изрази разочарование от равенството 2:2 с Будьо/Глимт в 6-ия кръг на Шампионската лига.

Дортмунд на два пъти повежда в резултата с два гола на Юлиан Бранд, но норвежците измъкнаха точка с гол на Йенс Петер Хауге в 75-а минута.

„Разочаровани сме. Не успяхме да увеличим преднината си два пъти и да решим изхода на мача. Не бяхме много умни в ситуациите, в които допуснахме голове, така че днешният мач беше изключително разочароващ“, коментира Ковач.

Борусия Дортмунд е на 10-о място в класирането на Шампионската лига с 11 точки. Будьо-Глимт е 32-ра с три точки.