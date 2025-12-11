Подробно търсене

Най-малко 30 души са загинали в Мианма след въздушен удар на хунтата срещу болница, съобщават очевидци

Денис Киров
Най-малко 30 души са загинали в Мианма след въздушен удар на хунтата срещу болница, съобщават очевидци
Най-малко 30 души са загинали в Мианма след въздушен удар на хунтата срещу болница, съобщават очевидци
Отломки се виждат в район, за който се твърди, че е бил засегнат от военния въздушен удар в село Маякан в община Табаин, в регион Сагаинг, Мианмар, 6 декември 2025 г. / Снимка: Ko Nan Gyi via AP
Найпидо,  
11.12.2025 10:51
 (БТА)

Най-малко 30 души, сред които и пациенти, са загинали, след като управляващата военна хунта в Мианма нанесе въздушен удар по голяма болница в западния щат Ракхайн, съобщиха днес представители на бунтовнически групировки, хуманитарен работник и очевидец, цитирани от Ройтерс. По думите им над 70 души са ранени.

Болницата в административния район Мраук У в Ракхайн е била поразена късно вчера от бомби, пуснати от военен самолет, съобщи Кхайн Ту Ка, говорител на "Армията на Аракан" - групировка, която води боеве с управляващата хунта в части от крайбрежния щат.

„Многопрофилната болница в Мраук У беше напълно унищожена“, каза Кхайн Ту Ка пред Ройтерс. „Големият брой жертви е в резултат на това, че болницата беше ударена директно“, допълва той.

Говорител на хунтата не е отговорил на запитванията за коментар.

Мианма е обхваната от конфликт, откакто армията потуши протестите срещу преврата през 2021 г., който свали от власт демократичното правителство на нобеловата лауреатка Аун Сан Су Чи.

Поразената сега болница с капацитет от 300 легла е била препълнена с пациенти по време на удара, каза хуманитарният работник Уей Хун Аун. В нея са били настанени и пациенти от други райони на страната, в които здравните грижи са преустановени заради размирната обстановка в страната. 

Сградата на многопрофилната болница е напълно разрушена, става ясно и от кадри в социалните мрежи, разпространени от Уей Хун Аун и публикувани. Ройтерс не успя да потвърди автентичността на изображенията. „Останалите пациенти бяха преместени на безопасно място“, каза той пред Ройтерс.

/ГГ/

Свързани новини

29.10.2025 16:00

Бунтовници в Мианма сключиха споразумение за спиране на огъня с военната хунта след преговори с посредничеството на Китай

Етническа бунтовническа групировка в Мианма съобщи, че е сключила с управляващата военна хунта споразумение за спиране на огъня след преговори, водени с посредничеството на Пекин, предаде Асошиейтед прес. Споразумението бе постигнато след месеци на
29.10.2025 10:23

Подкрепяна от военните в Мианма партия започна предизборната си кампания

Политическите партии в управляваната от военните Мианма започнаха във вторник предизборната си кампания, два месеца преди насрочените национални избори, които се разглеждат като опит да се придаде легитимност на завземането на властта от военните през 2021 г.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:13 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация