Подробно търсене

Въздушен удар на мианмарската армия по чайна отне живота на най-малко 18 души

Николай Джамбазов
Въздушен удар на мианмарската армия по чайна отне живота на най-малко 18 души
Въздушен удар на мианмарската армия по чайна отне живота на най-малко 18 души
Къщи, унищожени от артилерийски и въздушен удар в бежански лагер в Мианма, 10 октомври 2023 г. Снимка: AP
Найпидо,  
08.12.2025 23:33
 (БТА)

Въздушен удар на мианмарската армия по чайна в централния регион на Мианма Сагаинг уби най-малко 18 души и рани още 20, съобщи мианмарската независима медия, цитирана от Асошиейтед прес.

Атаката се е състояла в петък вечерта миналата седмица в селцето Маякан, регион Сагаинг. Повече от 20 къщи близо до чайната са били повредени.

Нападението е поредното от редица чести и смъртоносни въздушни удари, които взимат на прицел продемократичните сили преди наближаващите избори, насрочени в края на този месец в Мианма.

Политическата ситуация в Мианма е хаотична, след като армията свали от власт демократично избраното правителство на Аун Сан Су Чжи на 1 февруари 2021 г., което предизвика широко недоволство в страната. След като мирните шествия бяха потушени по насилствен път, много от противниците на военната хунта се въоръжиха и големи части от страната в момента са въвлечени в конфликт, отбелязва АП.

/АМ/

Свързани новини

23.10.2025 13:26

Над 600 души са избягали в Тайланд след операции срещу киберизмамите в Мианма

Повече от 600 души са избягали от един от най-големите центрове за онлайн измами в Мианма и са пресекли границата с Тайланд, предаде Франс прес, като се позова на тайландските власти.Съобщава се, че властите на Мианма са извършили военна акция в комплекса.
29.08.2025 08:42

Хунтата на Мианма обяви каренските етнически бунтовници за терористична група

Военното правителство на Мианма обяви вчера Каренския национален съюз за терористична организация, с което практически всички дейности, свързани с водещата етническа бунтовническа група, включително контактите с трети страни, станаха незаконни,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:49 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация