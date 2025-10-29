Подкрепяна от военните в Мианма партия започна предизборната си кампания

Политическите партии в управляваната от военните Мианма започнаха предизборната си кампания, два месеца преди насрочените национални избори, които се разглеждат като опит да се придаде легитимност на завземането на властта от военните през 2021 г., въпреки че гражданската война в страната пречи на гласуването в много райони, предаде Асошиейтед прес.

Кампанията започна само ден след като генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, на среща с лидерите на страните от Югоизточна Азия, предупреди, че планираните избори могат да предизвикат допълнителна нестабилност и да задълбочат кризата в Мианма.

Критиците на военното правителство твърдят, че изборите, които ще се проведат в няколко етапа и би трябвало да започнат на 28 декември, няма да бъдат нито свободни, нито честни.

Петдесет и седем партии са се регистрирали за участие в изборите, но Националната лига за демокрация (НЛД) на Аун Сан Су Чжи, която спечели последните два вота с огромно мнозинство, но беше свалена от власт от армията, не е сред тях. Тя беше една от десетките партии, които бяха разпуснати по заповед на назначената от армията Изборна комисия на Съюза преди повече от две години, след като те отказаха да участват в това, което считаха за "процес на фалшификация".

Във вторник подкрепяната от военните Партия за солидарност и развитие на съюза проведе предизборни проаяви в столицата Найпидо и в най-големия град на страната Янгон, за да представи лозунга на кампанията си - "По-силна Мианма".

Проявата в Найпидо, на която присъстваха стотици облечени в зелено поддръжници, беше водена от висши фигури от партията, включително бивши генерали, които сега служат в кабинета на военното правителство.

Председателят на ПСРС Кхин Йи, бивш генерал и шеф на полицията, заяви в речта си, че кампанията ще се проведе в съответствие с правилата и закона, като обяви, че резултатите от изборите ще придадат легитимност.

Другите партии все още не са организирали предизборни мероприятия, а вместо това се фокусират върху социалните медии, особено Фейсбук. Държавната телевизия и радио ще излъчват вечерни изявления на регистрираните партии до 24 ноември.

Висшият генерал Мин Аунг Хлайн, който оглавява военното правителство, заяви, че шест партии ще се състезават за места в парламента в цялата страна. Той добави обаче, че поради военните действия изборите не могат да се проведат във всички 330 общини. Гласуването ще се проведе в 102 общини в първата фаза и в 100 общини във втората.

При отсъствието на НЛД или други надеждни опозиционни партии в национален мащаб, се очаква подкрепяната от военните партия ПСРС, която издига над 1000 кандидати, да спечели най-много места в парламента.