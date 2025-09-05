Синът на арестуваната бивша ръководителка на Мианма Аун Сан Су Чжи изрази безпокойство за здравословното ѝ състояние

Подробно търсене

Симеон Томов
Тогавашната ръководителка на Мианма Аун Сан Су Чжи преди да говори пред съдиите в Международния съд на ООН в Хага, Нидерландия (11.12.2019 г.). Снимка: АП/ Peter Dejong
Банкок ,  
05.09.2025 12:54
 (БТА)

Синът на бившата ръководителка на Мианма и носителка на Нобеловата награда за мир Аун Сан Су Чжи изрази безпокойство за здравето и безопасността ѝ, като призова за нейното незабавно освобождаване, предаде ДПА. 

Ким Арис заяви във видеопосланието, публикувано днес във "Фейсбук", че 80-годишната Аун Сан Су Чжи страда от влошаващи се сърдечни проблеми. 

"От малкото, което разбрах, тя е поискала да се консултира с кардиолог, но никой не знае къде се намира и дали получава медицинска помощ", заяви той. Описвайки ситуацията с бившата ръководителка на Мианма като "жестока, животозастрашаваща и неприемлива", Арис призова за нейното освобождаване, както и на всички политически затворници, като подчерта, че то е от жизненоважно значение не само за тяхната безопасност, но и за бъдещето на Мианма, която той нарече с предишно ѝ има - Бирма. 

Аун Сан Су Чжи бе задържана през февруари 2021 г., когато военен преврат свали нейното правителство, което дойде на власт след спечелването на убедителна победа на изборите през 2020 г. Оттогава управляващата военна хунта ѝ наложи редица присъди, които международните наблюдатели смятат за политически мотивирани. 

Подробности за здравословното състояние на Су Чжи достигат спорадично до обществеността. В докладите се споменават проблеми с венците, които я правят частично неспособна да се храни нормално. Според тях военната хунта не е отговорила адекватно на исканията ѝ за медицинска помощ. 

Задържането ѝ предизвика международни критики, като правозащитни групи и чуждестранни правителства неведнъж призоваха за освобождаването ѝ и изразиха безпокойство за здравословното ѝ състояние и достъпът ѝ до медицински грижи, отбелязва ДПА. 

 

 

 

 

