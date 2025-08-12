Малайзия и нейни регионални партньори изпращат делегация в Мианма

Подробно търсене

Валерия Динкова
Малайзийският премиер Ануар Ибрахим (вдясно) и временният лидер на Бангладеш Мохамед Юнус. Снимка: Hasnoor Hussain/Pool Photo via AP
Дака,  
12.08.2025 11:29 | ОБНОВЕНА 12.08.2025 12:15
 (БТА)

Малайзия и някои нейни регионални партньори ще изпратят съвместна делегация в Мианма, за да окажат натиск за постигане на мир в тази страна и предоставяне на хуманитарна помощ за бежанците рохинги, заяви малайзийският премиер Ануар Ибрахим, цитиран от Ройтерс.

В лагери в югоизточната част на Бангладеш са настанени над един милион бежанци рохинги.

Ануар съобщи за инициативата в началото на тридневното посещение в Малайзия на временния премиер на Бангладеш – нобеловия лауреат Мохамед Юнус в Малайзия.

"Постигането на мир в Мианма разбира се е голям приоритет, заедно с незабавната хуманитарна помощ за страдащите, на първо място – бежанците и също така жертвите на земетресения", каза Ануар по време на съвместна пресконференция с Юнус.

Външният министър на Малайзия ще координира мисията в Мианма, планирана за следващите седмици, заедно с партньорите си от Индонезия, Филипините и Тайланд, добави малайзийският премиер, който е и председател на АСЕАН тази година.

"Обезпокоени сме от бремето, което тегне върху плещите на Бангладеш, който трябва да се грижи за огромен брой бежанци рохинги", каза той.

Ескалиращият конфликт и целенасоченото насилие срещу рохингите – предимно срещу мюсюлманско малцинство в западния щат Ракхайн в населената основно с будисти Мианма – принудиха около 150 000 души да избягат в Бангладеш през последните 18 месеца, съобщи ООН.

Малайзия и Бангладеш подписаха пет споразумения по време на посещението на Юнус, сред които за военно сътрудничество и за сътрудничество в доставките и инфраструктурата за втечнен природен газ, петролни продукти и свързани съоръжения, отбелязва Ройтерс.

02.08.2025 21:55

Въздушни удари на хунтата по мина за рубини причиниха смъртта на 13 души в Мианма

Въздушни удари на армията на Мианма срещу рубинена мина са причинили смъртта на 13 души в района на град Могок, окупиран от бунтовническа група, предаде Франс прес, като цитира очевидец и говорител на въоръжената опозиция. Жител, който не пожела да
31.07.2025 18:58

Военната хунта в Мианма обяви край на продължилото четири години и половина извънредно положение

Военната хунта, управляваща Мианма, днес обяви край на извънредното положение, което въведе, след като завзе властта преди четири години и половина, предаде Асошиейтед прес. Освен това военните заявиха, че преструктурират административните си органи, за да се подготвят нови избори в края на годината.
11.07.2025 13:16

Страните от АСЕАН се споразумяха, че изборите в Мианма в момента не са приоритет, заяви малайзийският външен министър

Държавите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) стигнаха до консенсус, че изборите в Мианма в момента не са приоритет и призоваха управляващата военна хунта да се придържа към ангажиментите си за мирно уреждане на конфликта в страната, заяви днес външният министър на Малайзия Мохамад Хасан, цитиран от Ройтерс.

Към 12:35 на 12.08.2025

