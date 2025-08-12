Малайзия и нейни регионални партньори изпращат делегация в Мианма

Малайзия и някои нейни регионални партньори ще изпратят съвместна делегация в Мианма, за да окажат натиск за постигане на мир в тази страна и предоставяне на хуманитарна помощ за бежанците рохинги, заяви малайзийският премиер Ануар Ибрахим, цитиран от Ройтерс.

В лагери в югоизточната част на Бангладеш са настанени над един милион бежанци рохинги.

Ануар съобщи за инициативата в началото на тридневното посещение в Малайзия на временния премиер на Бангладеш – нобеловия лауреат Мохамед Юнус в Малайзия.

"Постигането на мир в Мианма разбира се е голям приоритет, заедно с незабавната хуманитарна помощ за страдащите, на първо място – бежанците и също така жертвите на земетресения", каза Ануар по време на съвместна пресконференция с Юнус.

Външният министър на Малайзия ще координира мисията в Мианма, планирана за следващите седмици, заедно с партньорите си от Индонезия, Филипините и Тайланд, добави малайзийският премиер, който е и председател на АСЕАН тази година.

"Обезпокоени сме от бремето, което тегне върху плещите на Бангладеш, който трябва да се грижи за огромен брой бежанци рохинги", каза той.

Ескалиращият конфликт и целенасоченото насилие срещу рохингите – предимно срещу мюсюлманско малцинство в западния щат Ракхайн в населената основно с будисти Мианма – принудиха около 150 000 души да избягат в Бангладеш през последните 18 месеца, съобщи ООН.

Малайзия и Бангладеш подписаха пет споразумения по време на посещението на Юнус, сред които за военно сътрудничество и за сътрудничество в доставките и инфраструктурата за втечнен природен газ, петролни продукти и свързани съоръжения, отбелязва Ройтерс.