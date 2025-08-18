Първият етап от парламентарните избори в Мианма ще бъде произведен на 28 декември, съобщи държавната телевизия

Първият етап от парламентарните избори в Мианма ще бъде произведен на 28 декември, съобщи днес държавната телевизия, цитирана от Ройтерс.

Тези избори – първите след преврата през 2021 г. – ще бъдат произведени през декември и януари на няколко етапа поради съображения, свързани със сигурността, уточниха от управляващата хунта.

"Първият етап от демократичните многопартийни общи избори ще започне в неделя, 28 декември 2025 г. – датите за следващите етапи ще бъдат обявени по-късно", се казва в изявление на Националната избирателна комисия.

Вотът беше осъден от международните наблюдатели, а опозицията обеща да го бойкотира, отбелязва Франс прес.

Страната е разтърсвана от насилие от военния преврат през 2021 г., с който бе свалено избраното правителство на носителката на Нобелова награда за мир Аун Сан Су Чжи. Генералите, водени от главнокомандващия Мин Аун Хлайнг, се сблъскват с ожесточената съпротива от страна на въоръжени групировки.

Според държавните медии 55 политически партии са регистрирани за изборите, като девет от тях ще участват на национално ниво. Още шест партии чакат одобрение за регистрация, съобщи по-рано този месец в. "Глобал Ню Лайт ъф Мианма".

Опозиционните групи, които се противопоставят на военната хунта, са или забранени, или отказват да участват. Западни правителства вече отхвърлиха изборите като опит на военните да затвърдят властта си, като се очаква надпреварата да бъде доминирана от техни политически проксита.

Новосформираното временно правителство заяви, че планира да проведе гласуване в над 300 избирателни района, включително в територии, контролирани от въоръжени противници на армията, съобщи друг вестник.

Миналата година властите, подкрепяни от военните, организираха национално преброяване с цел изготвяне на избирателни списъци, но успяха да проведат анкети на терен само в 145 от общо 330 общини.

Военните оправдаха преврата от февруари 2021 г. с твърдения за масови измами на изборите три месеца по-рано, които бяха убедително спечелени от партията на Аун Сан Су Чжи. Международните наблюдатели обаче не откриха доказателства за фалшификации, които може да променят резултата.