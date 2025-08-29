Хунтата на Мианма обяви каренските етнически бунтовници за терористична група

Военното правителство на Мианма обяви вчера Каренския национален съюз за терористична организация, с което практически всички дейности, свързани с водещата етническа бунтовническа група, включително контактите с трети страни, станаха незаконни, предаде Асошиейтед прес.

КНС се бори с прекъсвания за по-голяма автономия, откакто Мианма стана независима от Великобритания през 1948 г. Групата, разположена в югоизточната част на Мианмар, е участвала в особено ожесточени сражения срещу армията в гражданската война, която последва военния преврат срещу избраното правителство на Мианмар през 2021 г.

Днес говорител на КНС заяви, че групата не се интересува от обявяването си за терористи. Отбелязвайки, че военните на Мианмар са били обвинени от международни трибунали, говорителят на КНС Падох Сау Тау Ни заяви, че "Няма нужда да се доказва кой е истинският терорист и международен престъпник и коя е незаконната организация."

КНС се е заклела да попречи на националните избори, които военните планират да проведат на 28 декември. Обявяването му за терористична организация обаче ще затрудни дори провеждането на ненасилствени информационни кампании, отбелязва АП.