Влошава се хуманитарната криза в Мианма при управлението на хунтата, сочи доклад на ООН
Стотици рохинги са се събрали под дъжда в бежанския лагер близо до град Кокс Базар в Бангладеш, за да настояват за безопасно завръщане в родния им щат Ракхайн в Мианма по повод на 7-годишнината от масовото им изселване от страната, 25 август 2024 г. Снимка: AP/Shafiqur Rahman
Женева,  
02.09.2025 21:27
 (БТА)

Изостряне на хуманитарната криза заплашва Мианма, най-вече в щата Ракхайн, където е концентрирано малцинството на рохингите мюсюлмани, сочи доклад на Върховния комисариат на ООН по правата на човека, публикуван днес в Женева, предаде ДПА.

Докладът обръща внимание на "нарастването на убийствата, изтезанията, разрушаването на селища и масовото принудително разселване".

От военния преврат през 2021 г. насам са удостоверени убийствата на около 7100 души, извършени от армията, една трета от които са жени и деца, се казва в доклада.

Има и улики за 26 случая на използване на химикали при направата на самоделни взривни устройства, включително торове.

Почти 30 000 души са задържани по политически причини, като над 22 000 от тях остават затворени без справедлив процес или гаранции за правосъдие от контролираните от военната хунта съдилища, посочва ООН.

С преврата бе свалено демократично избраното правителство на носителката на Нобелова награда за мир Аун Сан Су Чжи, припомня ДПА. Агенцията отбелязва, че по нейно време рохингите мюсюлмани също са били подложени на репресии.

Според доклада на ООН около 150 000 рохинги са избягали от Мианма в Бангладеш от ноември 2023 г. насам, присъединявайки се към близо 1 милион бежанци, които вече са били там. По данни на световната организация на територията на Мианма - преобладаващо будистка страна, все още живеят около 400 000 рохинги мюсюлмани.

