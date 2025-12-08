Втородивизионният Беласица (Петрич) се раздели с петима футболисти от есенния състав и излезе във ваканция

Завършилият на последното 17-о място във Втора футболна лига отбор на Беласица (Петрич) се раздели с петима играчи с края на есенния дял на първенството, обявиха от клуба.

Това са Милен Гамаков, Виктор Янев, Тони Пасос, Васил Божинов и Константин Йорданов.

Всички, с изключение на Васил Божинов, бяха нови попълнения за тима през настоящия сезон. Константин Йорданов изигра 16 мача, в които отбеляза един гол, Тони Пасос записа 12 срещи, 11 изигра Божинов, 8 записа Виктор Янев, макар повечето от тях да влизаше от пейката и така и не получи повече минути шанс. Сред титулярите в отбора беше Милен Гамаков, но в последния 17-ти мач остана на пейката. Решението на петричани да се разделят с тези футболисти е обяснено като част от преструктурирането на състава и желанието на старши треньора Живко Желев да направи нова селекция.

Иначе отборът приключи с тренировъчния си процес седмица по-рано от планираното. Причината е отсъствието на мач в последния кръг от есенния дял на MrBit Втора лига, тъй като ФК Крумовград се отказа от участие в шампионата.

Предстои зимна пауза, а в началото на януари ще започне и подготовката за пролетния полусезон, като скоро ще бъде обявена програмата.