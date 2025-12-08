„Нощна смяна във „Фреди“ 2“ оглави боксофис класацията на Северна Америка

„Нощна смяна във „Фреди“ 2“ оглави северноамериканския бокс офис, дебютирайки с впечатляващите 63 милиона долара в 3 412 кина, съобщи Асошиейтед прес.

Филмът на ужасите, базиран на популярната видеоигра, игнорира негативните рецензии и отбеляза най-големите приходи в историята след Деня на благодарността. Феновете се върнаха в киносалоните, за да видят убийствените анимирани роботи на ресторант „Фреди Фазбър Пица“, което доказва привлекателността на киносалонните премиери за силно очаквани франчайзи. Със скромен бюджет от 36 милиона долара, филмът се очаква да бъде значителен хит.

„Зоотрополис 2“ на Дисни запази силното си представяне през втория уикенд, спечелвайки 43 милиона долара в САЩ. Световните приходи на филма вече надхвърлят 915 милиона долара, което укрепва доминацията на Дисни в глобалния бокс офис за годината.

Междувременно музикалният филмов хит на „Юнивърсъл“ „Злосторница: Част 2“ продължи успешното си представяне в третия уикенд, печелейки 16,8 милиона долара и доближавайки общите си вътрешни приходи до 297 милиона.

Феновете на анимето се струпаха за Jujutsu Kaisen: Execution, който дебютира с 10,2 милиона долара, показвайки продължаващия интерес към японската анимация в САЩ.

Пето място зае „Зрителна измама 3“ на „Лайънсгейт“ с 3,5 милиона долара, като глобалните приходи вече достигат 210 милиона.

Тези филми отразяват разнообразие от жанрове, които движат продажбите на билети този уикенд – от ужас и анимация за семейства до мюзикъли и трилъри – демонстрирайки различните вкусове на американската публика в разгара на празничния сезон.