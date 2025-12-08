Подробно търсене

Мирослава Минчева в топ 3 на Европа на малокалибрен пистолет за годината

Мирослав Димитров
Снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
08.12.2025 10:58
 (БТА)

Мирослава Минчева завърши годината в топ 3 в ранглистата на 25 метра малокалибрен пистолет (жени) на Европейската федерация по спортна стрелба. 

Състезателката на СК Светкавица Търговище стана европейска шампионка на 25 метра пистолет на шампионата на Стария континент в Шатору, Франция и заслужи третото място в дисциплината на база представянето си през календарната година.

Олимпийската вицешампионка от Токио 2020 Антоанета Костадинова е 23-а в класацията, Адиел Илиева 32-а, а Лидия Ненчева 33-а. 

Номер 1 за годината на малокалибрен пистолет при жените е германката Дореен Фенекамп. 

В ранглистата за годината на пневматичен пистолет Минчева е осма, Костадинова 16-а, Ненчева 22-а, а Илиева 54-а. 

При мъжете на 10 метра пистолет Самуил Донков е 37-и, а Кирил Киров - 42-и. 

На 10 метра пушка за мъже Антон Ризов завършва годината на 39-о място в Европа, а на пушка от три положения е 41-и.

