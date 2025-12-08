За България е от решаващо значение да се включи рано и активно в дебата по новата многогодишна финансова рамка на ЕС, каза Кристиан Вигенин

Ако в България формулираме своите приоритети навреме, изграждаме съюзници и говорим с ясен глас, можем да допринесем за формирането на европейски бюджет, който работи за нашите граждани и за по-силна, по-обединена и по-адекватна Европа. Това каза евродепутатът Кристиан Вигенин при откриването на публичната дискусия „България и новият европейски бюджет 2028-2034: цели и възможности“, организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент (ЕП) в София. В откриването на форума участваха вицепрезидентът Илияна Йотова и вицепремиерът Атанас Зафиров.

Дискусията е посветена на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г., който ще очертае посоката на развитие на Съюза през следващото десетилетие.

Вигенин посочи, че България е една от страните, която в относително изражение е сред най-големите бенефициенти на европейските фондове. Общият размер на средствата, получени след присъединяването на страната ни към ЕС, е многократно по-голям от нашите вноски в бюджета, независимо какво се говори, отбеляза той, добавяйки, че тези средства са жизненоважни за инфраструктурата, регионалното развитие, зеления приход и подкрепата за селските райони.

Затова според Вигенин е от решаващо значение България да се включи рано и активно в дебата по новата многогодишна финансова рамка на ЕС. Важно е да защити силна кохезионна политика, която подкрепя сближаването, особено в по-слабо развитите райони, да осигури достатъчно финансиране за селското стопанство и развитието на селските райони, както и за подпомагане на фермерите да се адаптират към климатичните и пазарните предизвикателства и да гарантира, че инвестициите в зеления и цифровия преход достигат до България по начин, който създава качествени работни места и не оставя хората или регионите изоставени, каза евродепутатът.

Кристиан Вигенин допълни, че многогодишната финансова рамка на ЕС не е просто техническо упражнение, а е политически израз на това каква Европа искаме и какво сме готови да инвестираме, за да постигнем целите си. Той припомни, че на 16 юли тази година ЕК представи своето предложение за новия дългосрочен бюджет на ЕС - бюджет от около 2 трилиона евро за седем години или приблизително 1,26 процента от брутния национален доход на ЕС. Вигенин добави, че предложението поставя силен акцент върху конкурентоспособността, отбраната и сигурността, зелената и цифровата трансформация, както и върху кохезионната политика за намаляване на различията между регионите. Той коментира, че в сравнение с действащата рамка това представлява увеличение в номинално изражение, но не и съществена промяна в амбицията. По думите му това все още е далеч под необходимото, за да посрещнем реално предизвикателствата пред нас.

Вигенин отбеляза, че от Групата на социалистите и демократите в ЕП имат няколко ключови опасения, добавяйки, че за тях бюджета трябва да бъде двигател на социалната справедливост. Общият таван остава твърде нисък и можем да очакваме бюджетът на ЕС да върши повече - от подкрепа за сигурността и отбраната до климатични политики, от индустриален преход до миграция, при непроменен ресурс, посочи Вигенин. Друго опасение е свързано с потенциална ерозия на традиционни политики, които са жизненоважни за гражданите - кохезионните фондове и общата селскоскотопанска политика, отбеляза той, добавяйки, че всеки опит да се пренасочат средства от по-бедните региони или от земеделските производители към нови приоритети, би бил неприемлив.

Според Групата на социалистите и демократите в ЕП предложението не достига достатъчно далеч по отношение на истински собствени ресурси на ЕС, като Вигенин обясни, че без справедливи и прогресивни нови приходи, например от големи корпорации и замърсители, тежестта ще продължи да пада основно върху националните бюджети и ЕС ще бъде ограничен в действията си. Друго опасение е свързано с необходимостта социалните приоритети да бъдат по-видими като борба с бедността, подкрепа за качествени работни места, инвестиции в публични услуги, жилищна политика и младите хора.