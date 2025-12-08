Подробно търсене

Белгийски съд решава тази седмица дали разследването по делото "Катаргейт" е водено законосъобразно

кор. на БТА Николай Желязков
Белгийски съд решава тази седмица дали разследването по делото "Катаргейт" е водено законосъобразно
Белгийски съд решава тази седмица дали разследването по делото "Катаргейт" е водено законосъобразно
Снимка: БТА
Брюксел,  
08.12.2025 11:23
 (БТА)

Апелативният съд в Брюксел ще заседава днес по жалби на обвиняемите по делото "Катаргейт" за законосъобразността на воденото разследване, съобщиха местни медии. Решението на съда ще определи дали делото продължава, или ще бъде прекратено заради допуснати нарушения.

Делото беше образувано през юли 2022 г. и през декември същата година беше задържана Ева Кайли, тогава един от заместник-председателите на Европейския парламент. Подведените под отговорност, сред които са няколко бивши евродепутати, са обвинени в корупционно поведение и за действия в полза на Катар и Мароко при определянето на външнополитическите решения на ЕС.

Жалбоподателите оспорват подхода на следователите по четири направления - за поставянето на евродепутати с имунитет под наблюдение на службите за сигурност, без да са изпълнени законовите условия; за използването на определението за следствени действия "на местопрестъплението" и "по неотложност"; за независимостта на първия съдия по делото, както и за твърденията на защитения свидетел Антонио Панцери, определян като организатор на корупционната схема. Уточнява се, че ако Панцери е излъгал, както се предполага, той не може да запази статута си на закрила и правото да получи наказание под минимума.

/ЛМ/

Свързани новини

13.11.2025 11:24

В Белгия има много корупция, хиляди дела са "на трупчета", твърди бивш съдия

В Белгия има много, ужасно много корупция, а хиляди дела "стоят на трупчета" заради липса на способности за навременно разследване, заяви бившият белгийски наказателен съдия Мишел Клез, станал международно известен с разследването си по случая "Катаргейт", в интервю за местна медия.
23.05.2025 08:43

Белгийската прокуратура е оттеглила искането си за сваляне на имунитета на италиански евродепутат по аферата "Хуавей"

Белгийската прокуратура е оттеглила искането си за сваляне на имунитета на италианския евродепутат Джузепина Принчи от групата на Европейската народна партия (ЕНП) по аферата "Хуавей", съобщиха местни медии.
13.03.2025 12:05

Белгийските власти разследват лобисти, свързани с "Хуавей", за оказване на влияние в Европейския парламент

Властите в Белгия са извършили претърсвания на различни адреси, свързани с лобисти на китайското дружество "Хуавей", по съмнения за опит за оказване на влияние над евродепутати, съобщиха местни медии.
20.01.2025 10:16

Бивш евродепутат стана поредният обвиняем по делото "Катаргейт" за предполагаема корупция в Европейския парламент

Бившият белгийски евродепутат Мари Арена вече е обвиняема по делото по съмнения за корупция в Европейския парламент, станало известно като "Катаргейт", съобщиха местни медии.
25.09.2024 15:56

Белгийски съд разпореди проверка на законността на събирането на улики по разследването "Катаргейт"

Апелативният наказателен съд в Брюксел разпореди проверка на законността на способите, използвани за събиране на улики по разследването "Катаргейт", съобщиха местни медии.
05.02.2024 17:46

Разследването за корупция в Европейския парламент може да претърпи нов обрат

Разследването по данни за корупция в Европейския парламент, станало известно като "Катаргейт", може да претърпи нов обрат, съобщават медии в Белгия. Разследването търси доказателства за лобидъм в полза на Мароко и Катар.
24.10.2023 21:15

Втори съдия се оттегля от разследването "Катаргейт"

Втори разследващ съдия в Белгия се оттегля от делото за предполагаема корупция в Европейския парламент, станало известно като "Катаргейт", съобщиха местни медии. Разследването проверява съмнения, че Катар и Мароко са плащали на евродепутати, за да прокарват интересите на двете държави в европейското законодателство.
29.09.2023 18:56

Всички задържани по "Катаргейт" вече са на свобода, разследването продължава

Белгийската прокуратура потвърди, че е бил освободен бившият евродепутат Антонио Панцери, основен обвиняем като ръководител на престъпна група по делото, станало известно като "Катаргейт" и свързано с лобизъм в Еворпейския парламент.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:39 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация