Белгийски съд решава тази седмица дали разследването по делото "Катаргейт" е водено законосъобразно

Апелативният съд в Брюксел ще заседава днес по жалби на обвиняемите по делото "Катаргейт" за законосъобразността на воденото разследване, съобщиха местни медии. Решението на съда ще определи дали делото продължава, или ще бъде прекратено заради допуснати нарушения.

Делото беше образувано през юли 2022 г. и през декември същата година беше задържана Ева Кайли, тогава един от заместник-председателите на Европейския парламент. Подведените под отговорност, сред които са няколко бивши евродепутати, са обвинени в корупционно поведение и за действия в полза на Катар и Мароко при определянето на външнополитическите решения на ЕС.

Жалбоподателите оспорват подхода на следователите по четири направления - за поставянето на евродепутати с имунитет под наблюдение на службите за сигурност, без да са изпълнени законовите условия; за използването на определението за следствени действия "на местопрестъплението" и "по неотложност"; за независимостта на първия съдия по делото, както и за твърденията на защитения свидетел Антонио Панцери, определян като организатор на корупционната схема. Уточнява се, че ако Панцери е излъгал, както се предполага, той не може да запази статута си на закрила и правото да получи наказание под минимума.