Подробно търсене

Природният газ поевтинява с 3,3 процента от днес с решение на КЕВР

Камелия Цветанова
Природният газ поевтинява с 3,3 процента от днес с решение на КЕВР
Природният газ поевтинява с 3,3 процента от днес с решение на КЕВР
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
01.01.2026 07:30
 (БТА)

Природният газ поевтинява от днес с 3,3 на сто спрямо декември миналата година. КЕВР утвърди цена на природния газ за януари 2026 г. в размер на 60,92 лв. за мегаватчас (MWh) или 31,15 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС на 30 декември. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена от 31,15 евро/MWh е с 3,3 на сто по-ниска спрямо декември 2025 г., която e в размер на 32,22 евро/MWh. Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 25 процента по-ниска спрямо януари 2025 г., и с 21,5 на сто спрямо януари 2024 г.    

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора България - Гърция (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз" е осигурил за януари количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.     

В утвърдената цена на природния газ са включени: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за януари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители, посочват от КЕВР.

/ВЙ/

Свързани новини

30.12.2025 11:16

Природният газ поевтинява с 3,3 на сто през януари, реши КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за януари 2026 г. в размер на 60,92 лв. за мегаватчас (MWh) или 31,15 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен
29.12.2025 12:14

Открито заседание в КЕВР за цена на природния газ за месец януари

„Булгаргаз" потвърди понижение от 3,3 на сто спрямо предходния месец На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 11.12.2025 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец   януари,
15.12.2025 10:47

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за януари с над 3 на сто по-ниска в сравнение с декември

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за януари от 60,91 лева (31,16 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране
26.11.2025 10:25

Очаква се цената на природния газ за декември да е приблизително 63 лева за мегаватчас, каза изп. директор на "Булгаргаз" Веселин Синабов

Към днешна дата се очаква цената за декември за природния газ да е в приблизителен размер на 63 лева за мегаватчас без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Веселин Синабов по време на открито
30.10.2025 16:31

КЕВР определи цена на природния газ през ноември с близо 8 на сто по-висока спрямо октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh или 33,65 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:22 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация