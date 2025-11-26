Подробно търсене

Очаква се цената на природния газ за декември да е приблизително 63 лева за мегаватчас, каза изп. директор на "Булгаргаз" Веселин Синабов

Камелия Цветанова
Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди на открито заседание предложението на „Булгаргаз“ за цената на природния газ за декември. Снимка: Камелия Цветанова/БТА
София,  
26.11.2025 10:25
 (БТА)

Към днешна дата се очаква цената за декември за природния газ да е в приблизителен размер на 63 лева за мегаватчас без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Веселин Синабов по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за обсъждане на предложението на доставчика за цената за декември. 

"Булгаргаз" предложи в средата на ноември цена на природния газ за следващия месец от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, а днес Синабов обяви по-ниската цена. 

От дружеството отбелязаха в предложението си, че клиентите им значително са повишили първоначалните си заявки за декември приблизително с 266 000 MWh, като повишените заявки са основно от регулирани клиенти. Като резултат значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от "Булгаргаз".

Предстои КЕВР да утвърди цената за следващия месец на закрито заседание, което ще се състои на 1 декември. 

БТА припомня, че регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. 

/ВЙ/

