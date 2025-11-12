Подробно търсене

„Булгаргаз“ предлага намаление на цената на природния газ с близо 1 на сто за декември

Камелия Цветанова
„Булгаргаз“ предлага намаление на цената на природния газ с близо 1 на сто за декември
„Булгаргаз“ предлага намаление на цената на природния газ с близо 1 на сто за декември
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
12.11.2025 10:47
 (БТА)

„Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР. 

Регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че „Булгаргаз“ предлага цената за декември да е с 0,88 процента по-ниска.

От дружеството отбелязват, че клиентите им значително са завишили първоначално подадените си заявки за декември приблизително с 266 000 MWh като основният дел от това завишение е от искания за повишени заявки от регулирани клиенти. Като резултат значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от компанията. 

 

/БП/

Свързани новини

30.10.2025 16:31

КЕВР определи цена на природния газ през ноември с близо 8 на сто по-висока спрямо октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh или 33,65 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните
16.10.2025 17:37

"Булгаргаз" предлага увеличение на цената на природния газ с близо 8 на сто за ноември

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за ноември от 65,82 лева (33,65 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране
30.09.2025 15:40

КЕВР утвърди цена на природния газ за месец октомври от 61,01 лв./mwh или 31,19 евро/mwh

Цената е благоприятна за българските потребители в сравнение с индексите на международните газови борси Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. октомври в размер на 61,01 лв./MWh или 31,19 евро/MWh, без цени за
16.09.2025 14:21

“Булгаргаз” покани 37 компании за участие в открита тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ през есенно-зимния сезон

С цел осигуряване на необходимите количества природен газ за българските потребители през предстоящия есенно - зимен сезон, държавният обществен доставчик “Булгаргаз“ обяви тръжна процедура за доставка на 4 товара втечнен природен газ на терминала в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:57 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация