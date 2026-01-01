Патриарх Даниил ще отслужи днес литургия и молебен за новата 2026 г. в катедралата „Св. Александър Невски“

Подробно търсене

Димитрина Ветова
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
01.01.2026 06:00
 (БТА)
В патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ българският патриарх Даниил ще възглави днес тържествената света литургия за празника Обрезание Господне и за празника на свети Василий Велики, а след нея ще отслужи и молебен за новата 2026 година. Това съобщиха от пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП). 

В 9:30 ч. е посрещането на патриарх Даниил пред катедралата „Св. Александър Невски“. Началото на светата литургия е от 10:00 ч. От 11:30 ч. започва отслужването на молебена за новата 2026 година.

От БПЦ-БП приканват православните християни да вземат молитвено участие в тържествените богослужения. 

Както пише БТА в рубриката си „Православен календар“, на 1 януари честваме празника Обрезание Господне и паметта на свети Василий Велики. Родилият се във Витлеем Христос според еврейския закон е трябвало като всяко дете от мъжки пол да бъде обрязан на осмия ден от раждането, когато се давало и името на детето. Това събитие почитаме в първия ден на годината като празник на Господ Иисус. Празникът е установен още в първите векове от живота на Църквата и имал за цел да се противопостави на онези еретици, които твърдели, че Иисус Христос имал не истинско, а призрачно тяло.

Още от втората половина на четвърти век на този ден заедно с Обрезание Господне се чествала и паметта на свети Василий Велики, починал на 1 януари през 379 г. Той е сред великите учители на Църквата. Роден е и израснал в Кесария Кападокийска. Многоученият Василий владеел почти всички науки на своето време. И най-важното, той усвоил божествената теория на евангелието, която приложил на практика в строгия си подвижнически живот. След обучение в Атина, Василий решил да води монашески живот. Посетил центровете на подвижничеството в Египет, Палестина, Сирия и Месопотамия. Когато се завърнал, станал монах и през 362 г. бил ръкоположен за дякон и презвитер, а в 370 г. бил избран за епископ на Кесария. С умение и смелост Василий водил много битки за православната вяра. Успешно се борил и срещу арианската ерес.

/ХК / ТС/

