В Белгия има много корупция, хиляди дела са "на трупчета", твърди бивш съдия

В Белгия има много, ужасно много корупция, а хиляди дела "стоят на трупчета" заради липса на способности за навременно разследване, заяви бившият белгийски наказателен съдия Мишел Клез, станал международно известен с разследването си по случая "Катаргейт", в интервю за местна медия.

Корупцията е лесна за засичане, делата за заведени, остава да бъдат разгледани, добави той. По неговите думи това става все по-трудно заради намаляването на числеността на разследващите полицаи.

Според Клез решението е в обособяване на финансова прокуратура, сходна на службата във Франция, чиято работа доведе до обвиненията срещу бившия френски президент Никола Саркози. По неговите думи засега в Белгия едва 5-6 процента от преписките се придвижват напред, а много данни от Службата за борба с прането на пари не се използват своевременно и за това е доказателство започналата неотдавна проверка срещу бившия белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс.

Клез твърди, че ако повече дела за корупция и финансови измами стигат до съд, със сигурност бюджетът би спечелил "стотици милиони евро". Бившият съдия, който днес е в редиците на опозиционна партия от политическия център, упреква за липсата на необходимите действия партиите от управляващата коалиция и особено десните формации.