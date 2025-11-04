Подробно търсене

Бивш еврокомисар е обвинен в пране на пари, съобщиха медиите в Белгия

кор. на БТА Николай Желязков
Дидие Рейндерс / Снимка: БТА/Владимир Шоков, архив
Брюксел,  
04.11.2025 20:02
 (БТА)

Бившият белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс е обвинен в пране на пари, съобщиха водещи медии в страната, като се позоваха на информации на разследващи журналисти. Прокуратурата и адвокатите на Рейндерс не са пожелали да коментират, но не са отрекли съобщенията.

Според няколко издания Рейндерс е бил разпитан от съдия и обвинен на 16 октомври. Отбелязва се, че сега обвиняемият ще получи достъп до материалите по делото. Разследването е свързано със съмнения за пране на около един милион евро. Досега се водеха две отделни проверки - от прокуратурата и от Белгийската централна банка, заради съмненията, че банката, в която Рейндерс е вложител, в продължение на години не е предприела необходимите действия.

Първите съобщения за разследването се появиха през декември миналата година, като впоследствие бе уточнено, че Рейндерс е обяснил действията си с пристрастеност към хазарта. Според събраните данни той е купувал лотарийни билети и прехвърлял средствата между различни сметки, така че сумите по печалбите да се превръщат в спестявания. Разследващите изясняват произхода на 200 000 евро, похарчени за покупката на билетите в последните пет години, както и на 800 000 евро, внасяни в банкова сметка в продължение на 15 години.

Рейндерс беше еврокомисар по правосъдието до средата на миналата година, а преди това от 1999 г. бе последователно и без прекъсване вицепремиер, министър на финансите, на външните работи и на отбраната на Белгия.

/ДИ/

Свързани новини

17.09.2025 10:52

Годишно в Белгия се "изпират" по 16 млрд. евро, сочат данни на Белгийската национална банка

За година в Белгия се "изпират" по 16 милиарда евро, сочат данни на Белгийската национална банка, цитирани в местни медии. Миналата година 90 хиляди съмнителни декларации за имуществено състояние са били предадени на финансовите власти за проверка,
03.09.2025 09:04

Бивш белгийски еврокомисар е поддържал връзки с руски олигарх, твърдят местни медии

Бившият белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс, разследван за пране на пари, е поддържал връзки с руския олигарх Олег Дерипаска, съобщават медии в Белгия. Уточнява се, че Дерипаска е близък с Кремъл и е сред санкционираните от ЕС.
14.07.2025 14:30

Белгийските власти продължават с претърсванията по разследването срещу бившия еврокомисар Дидие Рейндерс

Белгийските власти са предприели допълнителни действия по разследването на съмненията за пране на пари срещу бившия еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс, съобщиха местни медии.
06.12.2024 15:09

Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван за произхода на 1 млн. евро, според местни медии

Бившият еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс е разследван от властите в Белгия за произхода на един милион евро, съобщи държавният телевизионен канал Ер Те Бе Еф.

Към 20:15 на 04.11.2025 Новините от днес

